VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
İngiltere Savunma Bakanı: Türkiye'yi dinleyeceğiz
Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Hakkında soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan'ın NATO resti: "Hayır" diyeceğiz
Sevdaları kitap oldu
Pedagog Demet'e veda zamanı
‘Aşık olursam saklamam'
Mezar taşları da dijital ortamda!
Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
İnci kefaline havadan ve karadan koruma
Dudak okuyarak sessizlikten sıyrıldı
WhatsApp'tan büyük yenilik: Gruplardan sessizce kaçacağız
Güzellik buluşması
Gibi 2 fırın ekmek yemeli
‘Emanet' dizisinde yer almayacak
Sporcu Hande
Evlendiler
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekoru kırdı
BALIKESİR TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR
Çok güzel bir duygu
İlk kez tarhana çorbası içtim
Tilki, Times meydanında
19 Mayıs 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 19:00:00

İngiltere Savunma Bakanı: Türkiye'nin endişelerini dinlememiz çok önemli ve dinleyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin olarak, "Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi mutlaka dinliyor olacağız." dedi.

Wallace, Avam Kamarası'nda yapılan NATO ve uluslararası güvenlik konulu oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazı konusunda İngiltere'nin ne yaptığı sorulan Wallace, "Türkiye NATO'nun inanılmaz derecede önemli bir üyesi ve gerçekten de güçlü bir katkı sağlıyor." dedi.

NATO'nun sınırlarının Norveç'teki Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e ve Türkiye'ye kadar çok geniş bir sınırı kapsadığının her zaman hatırlanması gerektiğini kaydeden Wallace, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyelerinden biri olduğunu vurguladı.

30 üye ülkenin bir araya gelip Finlandiya ve İsveç'i kabul etmesi için Ankara'nın endişelerinin ele alınmasının önemine işaret eden İngiltere Savunma Bakanı, şunları söyledi:

"Savunma Bakanı (Hulusi Akar) ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle ilgili endişeleri ve üyelerin bununla başa çıkmak için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki sözlerini dinledim. Bunu aşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. Sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi de mutlaka dinliyor olacağız."

Etiketler : ben wallace NATO türkiye ingiltere
"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında

"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında
Gelin adayı benzetmesi

Gelin adayı benzetmesi
3 yılda 4. ayrılık

3 yılda 4. ayrılık
Yumruklar havada uçuştu

Yumruklar havada uçuştu
Cem bu kez güldürmedi

Cem bu kez güldürmedi
Londra'da Dalgana Bak

Londra'da Dalgana Bak
Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira

Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira
Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

Dizilerde oynayanlar oyuncu değil
Setlere doktor engeli

Setlere doktor engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX