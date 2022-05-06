İngiltere sandığa gitti

İngiltere'de yerel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle sabah 7'de başladı.

Başbakan Boris Johnson da sabahın erken saatlerinde oyunu kullandı.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçmenler 4 yıl görev yapacak belediye meclis üyelerini belirliyor.

Toplam 4 bin 350 aday, İngiltere'de 140'tan fazla, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye için yarıştı.

İNGİLİZLER SANDIK BAŞINDAYDI

Seçimlerde sosyal hizmetler, belediye vergisi gibi yerel unsurlar ön planda. Ancak bu seçim Başbakan Boris Jonhson'ın liderliği için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Kuzey İrlanda'da parlamento seçimleri düzenlendi. Seçimlerde yerel parlamentonun üyeleri belirleniyor.

Son anketlerde İngiltere'den ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi destekleyen Sinn Fein önde gözüküyor.