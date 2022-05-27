İngiltere: Rusya, Donbas'ta ilerlemeyi sürdürüyor
Kaynak: AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta, yavaş fakat somut şekilde ilerlediğini bildirdi.
Johnson, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Johnson, "Putin kademeli, yavaş ama korkarım somut şekilde ilerlemeye devam ediyor ve bu nedenle Ukraynalıları askeri olarak desteklemeye devam etmemiz kesinlikle hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.
Ukrayna'da, uzun menzilli çoklu fırlatma roket sistemleri dahil daha fazla askeri desteğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Johnson, "Ukraynalıların Rusları Kiev'in kapılarından geri itme konusundaki inanılmaz kahramanlığı yüzünden pes etmememizin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Johnson, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini vurgulayarak "Bence buna bir son vermek için Putin siyasi manevra payına sahip" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili de dün bir grup gazeteciye verdiği brifingde, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığını ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığını belirtmişti.
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