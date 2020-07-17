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17 Temmuz 2020 Cuma 07:43:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 07:43:00

İngiltere, 'Rus aktörleri' seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı

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İngiltere, "Rus aktörleri", İngiltere-ABD ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin bilgileri internette yayarak seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda gönderdiği yazılı açıklamasında, "Kapsamlı analizlere göre, hükümet, Rus aktörlerin, yasa dışı olarak edinilen ve sızdırılan hükümet belgelerini internette yayarak 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarından neredeyse emin." dedi.

İngiltere-ABD Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili hassas belgelerin, 2019 genel seçimleri öncesinde yasa dışı bir şekilde edinildiğini ve sosyal medya platformu Reddit üzerinden dolaşıma sokulduğunu kaydeden Raab, belgelerin ilgi çekmemesi üzerine seçimler öncesi daha fazla girişimde bulunulduğunu belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seçimlere karşı "büyük ölçekli bir Rus kampanyası" olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade eden Raab, "Demokratik süreçlerimize müdahale etme girişimi, hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Raab, İngiliz demokrasisi ve seçimleri korumanın kendilerinin mutlak bir öncelik olduğunu ve girişimle ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İŞÇİ PARTİSİ KULLANMIŞTI

Geçen yıl sosyal medya platformu Reddit'e yüklenen belgelerin nasıl elde edildiği bilinmese de Rusya, seçimleri etkilemek için belgelere ilgi çekmeye çalışmakla suçlanmıştı.

İşçi Partisinin Kasım 2019'da bir basın toplantısında belgeleri gündeme getirmesinin ardından Reddit, belgelerin ortaya çıkışının önceki bir Rus dezenformasyon kampanyasıyla ilişkili olduğunu duyurmuştu.

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