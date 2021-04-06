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06 Nisan 2021 Salı 09:18:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 09:19:00

Rusya'nın gerçek korkusu: Ordusunu yeniliyor

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Rus tarihçi, İngiltere'nin silahlı kuvvetlerini radikal bir şekilde yeniden yapılandırılmasını Rusya'nın 'gerçek korkusu' olduğu iddia etti.

İngiltere, Soğuk Savaş'tan bu yana savunmadaki en büyük sorunun geleneksel savaş yöntemleri olduğunu söyleyerek ordusunu 21. yüzyıl savaşına daha fazla entegre ettiğini açıkladı.

İngiliz Ordusu savunma, güvenlik ve siber güvenlik uzmanları ile yaptığı kapsamlı değerlendirme toplantılarının ardından 10 bin askerini emekli etti, eski tankları hangara kaldırdı ve siber güvenlik ile uzay yatırımlarına daha fazla kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Eski savunma başkanlarından olan Lord Richards, değişikliklerin İngiltere'yi Rusya veya Çin'in işgaline açık hale getireceğini iddia etti.

Savunma Komitesi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiliz Ordusu'nun eskimekte olan tanklarının ve zırhlı araçlarının Rusya'yla herhangi bir çatışmada büyük olasılıkla etkisiz kalacağı söylendi.

Rus uzman Mark Galeotti, Rusya'nın İngiltere'yi işgal etme gibi bir planı olmadığını Londra'nın böyle bir "riski olmadığını" söyledi, ancak daha küçük bir ordunun düşmanları caydırmayı zorlaştırabileceği konusunda uyardı.

Rus uzman, İngiltere'nin bağlantıları sayesinde ordusunu dünyadaki herhangi bir yere "hızlı ve etkili bir şekilde konuşlandırması Rusya'nın en büyük korkusu olduğunu iddia etti.

Rusya veya Çin'in İngiltere'yi işgal etme tehlikesi yok

Rus uzman M. Galeotti, " Küçültülmüş bir İngiliz ordusunun en büyük zaafı gerçek bir 'küresel Britanya' olma kapasitesini sınırlayarak, daha fazla savaş alanına veya çatışmaya dahil olmak için çok az sayıda asker olmasından dolayı seçim yapmak zorunda kalmak olacak." dedi.

Galeotti, "Rusların İngiltere ile ilgili gerçek endişeleri, askeri olarak hızlı ve verimli bir şekilde konuşlanma kapasitesiyle ilgili." dedi.

"Yükselmekte olan Çin, Rusya, ABD gibi ülkelerin gözünün İngiltere'de olduğunu söyleyen Galeotti, yüksek teknolojiyle asker azaltmayı telafi edip etmeyeceğini veya zararları ya da karlarının ne olduğunu ilerleyen dönemde İngilizler yaşayarak göreceklerini belirtti..

Star.com.tr

Etiketler : İngiltere SOĞUKSAVAŞ RUSYA ABD ÇİN
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