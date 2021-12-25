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İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ni tanıdığını duyurdu
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25 Aralık 2021 Cumartesi 00:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 00:00:00

İngiltere, Libya'da seçimler konusunda yetkili olarak Ulusal Birlik Hükümeti'ni tanıdığını duyurdu

Kaynak: AA

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İngiltere, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni (UBH) Libya'yı seçimlere ulaştırmakla görevli otorite olarak tanımaya devam edeceğini ve "paralel hükümetlerin veya kurumların kurulmasını" desteklemediğini açıkladı.

Trablus'taki İngiltere Büyükelçiliği'nin sosyal medyada yayımlanan yazılı açıklamasında, İngiltere'nin, Libya liderliğinde sahip olunan seçim sürecini ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın çalışmalarını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, 2020 yılında varılan ateşkes anlaşması ve Libya Siyasi Diyalog Forumu Yol Haritası ile elde edilen barış ve istikrar yolunda ilerlemeyi sürdürmenin gerekliliğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin, UBH'yi Libya'yı seçimlere götürmekle görevli otorite olarak tanımaya devam edeceği ve "paralel hükümetlerin veya kurumların kurulmasını" desteklemediği aktarıldı.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Etiketler : ingiltere libya ulusal birlik hükümeti birleşmiş milletler
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