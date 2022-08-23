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23 Ağustos 2022 Salı 18:02:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 18:02:00

İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakının, "Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisi" olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi'nde videokonferans aracılığıyla katılarak bir konuşma yapan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının ilk eyleminin 2014'te Kırım'ı ilhakıyla başladığını aktardı.

Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın ardından tüm ülkelerin birlik içinde Rusya'ya tepki gösterdiğini belirten Johnson, "Ancak, bu trajedinin ilk eylemi, 8 yıl önce Rus kuvvetlerinin Kırım'da yayılmaya başladığı gün başladı. 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı, bugünkü savaşın doğrudan habercisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Putin'in bir anda bir Avrupa ülkesinin topraklarını zorla ilhak ettiğini ve 1945'ten bu yana ilk kez bir Avrupa sınırını zorla yeniden çizdiğini kaydetti.

Başbakan Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, Kırım'ın kendisini defalarca Ukrayna'nın bir parçası olarak tanıdığı gerçeğini görmezden geldi ve çok sayıda uluslararası anlaşmayı bozdu ve Kırım'ın ilhakından bu yana, Kırım halkı, Rus yetkililer tarafından Tatarlara zulmedilmesi, keyfi tutuklamalar ve geçen yıl gözaltıların 10 kat artması dahil acımasız ve sistematik insan hakları ihlallerine dayandı."

"RUSYA'NIN KIRIM'I VEYA UKRAYNA'NIN HERHANGİ BİR BÖLGESİNİ İLHAKINI ASLA TANIMAYACAĞIZ"

Putin'in Kırım'ı ele geçirdikten sonra, bu yarımadaya daha fazla Rus kuvveti yerleştirdiğine işaret eden Johnson, Putin'in bölgeyi Ukrayna'nın geri kalanını tehdit etmek için "silahlı kampa" dönüştürdüğü yorumunda bulundu.

Johnson, "Korkarım ki bütün bunlar bugün daha da göze çarpar hale geliyor çünkü Putin, Kırım'a yaptıklarını Ukrayna'nın bazı bölgelerine, aslında tüm Ukrayna'ya yapmayı planlıyor ve daha fazla ilhak ve sahte referandum hazırlıyor." diye konuştu.

Boris Johnson, Rusya'nın Kırım'ı veya Ukrayna'nın başka herhangi bir bölgesinin ilhakını asla tanımayacaklarının altını çizerek, "Rusya bu korkunç savaşı bitirip kuvvetlerini Ukrayna'nın tamamından geri çekene kadar Ukraynalı dostlarımıza ihtiyaç duydukları tüm askeri, insani, ekonomik ve diplomatik desteği vermeye devam etmeliyiz." dedi.

Etiketler : rusya ukrayna kırım ilhak
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