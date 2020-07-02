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02 Temmuz 2020 Perşembe 13:41:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 13:41:00

İngiltere karantina uygulamasını kaldırıyor! 75 ülkenin içinde Türkiye de var

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The Daily Telegraph gazetesi, İngiltere hükümetinin turizm sektörünü ayağa kaldırmak için Türkiye'nin de dahil olduğu 75 ülkeden gelenlere yönelik koronavirüs karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.

Gazete, İngiltere’nin hemen hemen tüm AB destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını duyurdu.

İngiltere Ulaştırma bakanlığı sözcüsü konuya yönelik açıklama talebine yanıt verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülke dışından gelenlere 2 haftalık karantina uyguladıktan sonra, uluslararası seyahatin nasıl açılacağıyla boğuşuyor.

75 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Telegraph’a konuşan İngiliz hükümeti yetkilileri, Türkiye’ye uygulanan karantina uygulamasının da kaldırılacağını duyurdu. Kaynaklar, “100.000 kişide 9.7 vakanın görüldüğü Türkiye de 75 ülke arasında yer alacak. İngiltere’de bu oran 8.5 kişi olarak biliniyor” dedi.

Öte yandan ismini açıklamayan bir hükümet yetkilisi, “Karantina kuralları ve muaf tutulacak ülkeler diplomatik bir kabus yaratıyor ve bu yasal olarak zorluk oluşturabilir” ifadesini kullandı.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI

İngiltere Cuma günü, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı. İngiltere’de konut topluluklar ve yerel hükümetten sorumlu bakan Simon Clarke, hükümetin seyahat hakkında bir duyuru üzerinde çalıştığını söyledi.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜ AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Clarke, “Bu duyuruyu güvenli olur olmaz yapacağız. Bu hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Açıkçası turizm sektörünü olabildiğince çabuk ayağa kaldırmak istiyoruz ve yakın gelecekte iyi haberler verebileceğimize eminim” dedi.

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