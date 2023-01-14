İngiltere'den İran Genel Başsavcısı Muntazeri'ye yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin erken saatlerde İran rejimi tarafından idam edildiği belirterek, Ekberi'nin idamının, rejimin insan hayatını hiçe saydığının altını çizen "siyasi amaçlı eylemi" olduğu ifade edildi.

Genel Başsavcısı'ya yaptırım kararı: Mal varlığı donduruldu, İngiltere'ye seyahati yasaklandı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muntazeri'nin, İran yargısının en güçlü isimlerinden biri ve yargılama sürecinden, ölüm cezasının uygulanmasından sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere'nin Ekberi'nin idamının ardından Muntazeri'ye derhal yaptırım kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararının, Muntazeri'nin mal varlığının dondurulmasını ve İngiltere'ye seyahat yasağını içerdiği kaydedildi.

İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi

Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi'nin mahkemece ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti.

Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek, Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, aynı gün Twitter'dan paylaştığı mesajında, kararı "siyasi" olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İdama mahkum edilen eski üst düzey yetkili Ekberi'nin cezasının bugün infaz edildiği açıklanmıştı.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçundan idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi." ifadelerine yer verilmişti.

Haberde, Ekberi'nin "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisinin (SIS) ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmelerde İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Ali Rıza Ekberi'nin İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi "teknik düzeyde kilit bir isim" olarak tanıttığı bilgisine yer verilmişti.

Ekberi'nin idam edilmesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, "İran, bir İngiliz vatandaşını idam etti. Bu barbarca hareket, mümkün olan en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa da İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak Ekberi'nin idam edilmesini kınamıştı.