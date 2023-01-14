VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çekya'da seçimler ikinci tura kaldı
Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor
Almanya ilk özel yüzer LNG terminalini açtı
Devlet Bahçeli'den başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Kuzey Kore, Guterres'in nükleer programına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi
Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRKSAT-6A bu yıl uzaya fırlatılacak
İngiltere'den İran Genel Başsavcısı Muntazeri'ye yaptırım
Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da kar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkan Erdoğan, Muğla'da kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu
Başkan Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
Twitter'da 15. ifşa: Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
MASAK bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
İsveçli profesörden Türk öğrenciye "NATO" bahaneli ayrımcılık
Başkan Erdoğan: Altılı masa 'işte adayımız' diyeceği birini hala bulamadı
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Fransa, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
14 Ocak 2023 Cumartesi 20:23:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 20:23:00

İngiltere'den İran Genel Başsavcısı Muntazeri'ye yaptırım

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere, "İran'da İngiltere adına casusluk yapmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infazının ardından İran Genel Başsavcısı Muhammed Muntazeri'ye yaptırım uyguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin erken saatlerde İran rejimi tarafından idam edildiği belirterek, Ekberi'nin idamının, rejimin insan hayatını hiçe saydığının altını çizen "siyasi amaçlı eylemi" olduğu ifade edildi.

Genel Başsavcısı'ya yaptırım kararı: Mal varlığı donduruldu, İngiltere'ye seyahati yasaklandı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muntazeri'nin, İran yargısının en güçlü isimlerinden biri ve yargılama sürecinden, ölüm cezasının uygulanmasından sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere'nin Ekberi'nin idamının ardından Muntazeri'ye derhal yaptırım kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararının, Muntazeri'nin mal varlığının dondurulmasını ve İngiltere'ye seyahat yasağını içerdiği kaydedildi.

İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi

Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi'nin mahkemece ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti.

Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek, Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, aynı gün Twitter'dan paylaştığı mesajında, kararı "siyasi" olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İdama mahkum edilen eski üst düzey yetkili Ekberi'nin cezasının bugün infaz edildiği açıklanmıştı.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçundan idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi." ifadelerine yer verilmişti.

Haberde, Ekberi'nin "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisinin (SIS) ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmelerde İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Ali Rıza Ekberi'nin İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi "teknik düzeyde kilit bir isim" olarak tanıttığı bilgisine yer verilmişti.

Ekberi'nin idam edilmesinin ardından Twitter'dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, "İran, bir İngiliz vatandaşını idam etti. Bu barbarca hareket, mümkün olan en güçlü şekilde kınanmayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa da İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak Ekberi'nin idam edilmesini kınamıştı.

Etiketler : İngiltere Dışişleri Bakanlığı Fransa casusluk
Madrigal buluşması

Madrigal buluşması
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Magazinin perde arkası

Magazinin perde arkası
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Her şey yolunda

Her şey yolunda
43 yaşında üniversiteli oldu

43 yaşında üniversiteli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX