  • BIST
    115315
  • Dolar
    6,8515
  • Euro
    7,7135
  • Altın
    390,1450
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin yakışıksız çıkışına Türkiye'den jet cevap! 'Karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde'
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Devlet Bahçeli: Sosyal medya ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir
FETÖ'cü pilot tuğgeneral Çelenk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye yönelik Kovid-19 seyahat uyarısı açıklaması
Senegal'den AB'nin uluslararası uçuş kriterlerine tepki
BMGK'dan 90 gün küresel insani ateşkes kararı
Van'da kaybolan minik Melek her yerde aranıyor
Türkiye genelindeki 2 bin 400 sinema salonundan çok azı bugün kapılarını açtı
Wigan Athletic iflasın eşiğinde
Irak'ta KOVID-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
ABD'den Ayasofya ile ilgili küstah çağrı!
Lionel Messi tarihe geçti
Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye ceza yağdı
İngiltere Hong Konglulara İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı
CHP'li Belediyede kardeşe üst düzey kıyak!
4 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Malatya'da korona nedeniyle uygulanan saat kısıtlaması kaldırıldı
Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'ye yönelik uyumlu bir stratejiye ihtiyaç var
01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:47:00

İngiltere Hong Konglulara İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı

ABONE OL

İngiltere, Çin'in yeni güvenlik yasasına tepki olarak eski sömürgesi Hong Kong sakinlerine İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki konuşmasında, Hong Kong'da uygulanacak yeni güvenlik yasasının, Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonuna aykırı olduğunu söyledi.

Yasanın Hong Kong'un yüksek düzey özerkliğini ihlal ettiğini kaydeden Johnson, "Çin'in bu yolda devam etmesi halinde İngiliz Denizaşırı Toprakları vatandaşlığı statüsüne sahip olanlara, İngiltere'de yaşama ve çalışma, sonrasında da vatandaşlık başvurusu yapma imkanı veren yeni bir yol açacağımızı söylemiştik ve şimdi tam olarak bunu yapacağız." dedi.

Buna göre, adanın Çin'e devredildiği 1997 öncesi doğan yaklaşık 3 milyon Hong Konglu herhangi bir vize kısıtlaması olmadan İngiltere'de 5 yıl yaşama ve çalışma hakkı elde edecek. Bu sürenin sonunda ise Hong Konglular, İngiliz vatandaşlığına başvurabilecek.

Hong Kong, 1. Afyon Savaşı'nın ardından 1842'de İngiltere sömürgesi olmuştu. 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'yla adanın 1997'de Çin'e devredilmesi ve bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047'ye kadar uygulanması karara bağlanmıştı.

Son tartışma ise Çin'in geçen seneki protestoların ardından adada uygulanacak yeni bir güvenlik yasasını çıkarma girişiminden sonra başlamıştı.

Uluslararası tepkilere rağmen Çin Parlamentosunun 30 Haziran'da kabul ettiği yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER