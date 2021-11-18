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İngiltere düşen F-35 için ABD'den yardım istedi
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18 Kasım 2021 Perşembe 21:15:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 21:15:00

İngiltere düşen F-35 için ABD'den yardım istedi

Kaynak: AA

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İngiliz ordusu, Akdeniz'de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım istedi. Ayrıca, uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alındı.

Times gazetesinde yer alan habere göre, İngilter Savunma Bakanlığından bir yetkili, "Birkaç ülke bu derinlikten bir uçağı çıkarma kapasitesine sahip. Amerikalılardan yardım istedik." ifadelerini kullandı.

Şu anda İspanya'da olan ABD ekibi ve ilgili teçhizat bölgeye doğu yola çıkarken, İngilizler uçağın denizin altındaki tam konumunu henüz bulamadı.

Uçağın düştüğü noktadan uzaklaşmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bir yetkili, bulunması durumunda enkazın çıkarılmasının teçhizatın yardımıyla kolay olabileceğini belirtti.

"UÇAK RUSYA'NIN ELİNE GEÇERSE" TEDBİRİ

Uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alındı. İngiliz donanması uçağın düştüğü yerde beklyor.

Bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik bir soruna da yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

120 milyon sterlin değerindeki İngiliz F-35 jeti, dün rutin görev sırasında Akdeniz'e düşmüş, kendisini fırlatan pilot kurtulmayı başarmıştı.

Etiketler : ingiltere f35 savaş uçağı
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