İngiliz bakandan flaş iddia: Yıllarca sürebilir!

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın müzakere çabalarına güvenmediğini belirterek bu krizin yıllar boyunca sürebileceğini ifade etti.

İngiliz bakan, Sky News'e verdiği demeçte, 'Şimdi Ruslar müzakerelerde ciddiyse, birliklerini Ukrayna'dan çekmeleri gerekiyor' dedi.

Truss, 'Ukraynalıların kafasına silah dayayarak pazarlık yapamazlar... Yani açıkçası bu sözde müzakere çabalarına güvenmiyorum' ifadelerini kullandı.

Truss, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sonun başlangıcı olabileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha fazla yaptırım olacağını da sözlerine ekledi

İngiliz bakan Ukrayna krizinin yıllar boyunca sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimi saatlerde Kremlin Sözcüsü Peskov Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını açıklamıştı.

Peskov, 'Rusya konuşmaya hazır, Moskova Ukraynalıları bekliyor' demişti. Peskov'un bu yanıtına Ukrayna lideri Zelenski'den jet hızında yanıt gelmiş, Zelenski, 'Eğer Rusya Ukrayna'ya Belarus topraklarından saldırmamış olsaydı, Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi' demişti.

'Ukrayna'ya saldırganlık göstermemiş başka yerlerde görüşmelere açığız' diyen Zelensli sözlerine şöyle devam etmişti;

'Varşova, İstanbul, Bakü... Biz bu şehirleri müzakereler için Rusya'ya sunduk. Aslında füzelerin Ukrayna'ya uçmadığı diğer şehirler de olabilir. Ama Minsk'te olmaz.'

Zelanski açıklamasında 'Rusya'nın eylemleri Ukrayna'ya yönelik soykırım işaretidir' ifadesine de yer vermişti.