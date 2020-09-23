  • BIST
    1103.96
  • Dolar
    7,7038
  • Euro
    8,9997
  • Altın
    462,8050
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19 kaynaklı 926 ölüm daha
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Bill Gates koronavirüs için "En iyi ihtimalle 2022'de biter" dedi
Hafter Libya'yı batırıyor! Ülkeye milyarlarca dolar zarar verdi
İngiltere'de yeni bir ulusal karantina kapıda!
MEB: EBA uygulamasında karşılaşılan erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı
Şota Arveladze koronavirüse yakalandı
Almanya: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz
Asistan doktor Kadir Songür'ü darp eden sanığa 20 yıl hapis cezası! İndirim de uygulanmadı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Gülay Uygun" açıklaması
Trabzonspor Diabate ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak
İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döks ...
Mısır'da Darbeci Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor
Rus savaş gemisi tankerle çarpıştı
Vali Vasip Şahin'den flaş açıklama: Biraz daha fedakarlık yapacağız
İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor
Fransa'da ırkçı hastane!
Rusya'nın teknoloji devi Yandex, ülkenin önde gelen bankasını satın alıyor
Putin'den korona aşısıyla ilgili yeni açıklama
NATO'dan Türkiye Yunanistan görüşmelerine ilişkin açıklama
Lukaşenko, yemin töreninde gözdağı verdi! T-160'larla meydan okudu
Başkan Erdoğan Keşmir'in umutsuz halkına ümit verdi
Evlat nöbeti sürüyor
PKK'nın sabotajcısı "Baver-Çektar" kod adlı terörist tutuklandı
23 Eylül 2020 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 16:50:00

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'de artan vakalar karşısında alınan yeni kurallara uyulmaması halinde ikinci bir ulusal karantina kararının alınabileceğini kaydetti.

Raab, Sky News'e yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarına, uygulanan test sayılarına ve alınan yeni önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havaalanlarında uygulanan Kovid-19 antikor testlerinde "yanlış pozitif oranları"nın çok yüksek olduğu bilgisini paylaşan Raab, buralarda test olanların birkaç gün sonra yeniden bir test yaptırmasının gerekebileceğini bildirdi.

Raab, ülkede kişi başına düşen test oranının diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğunu, hükümetin bazı çalışanlar için testleri öncelikli hale getirmeye odaklandığını kaydetti.

Salgın ile mücadelede "sihirli bir değnek" olmadığına ve hükümetin vakalardaki artışı durdurmak için geçmişte yapılanlardan ve bazı Avrupa ülkelerindeki örneklerden ders aldığına dikkati çeken Raab, hükümetin yeni önlemleri, daha katı bir ulusal karantinadan kaçınmak için açıkladığını belirtti.

Raab, yeni tedbirlere ilişkin kararın, "Zamanda atılan bir dikiş dokuz kişi kazandırır." yaklaşımı ile alındığını aktararak, bu kararın "dengeli, odaklanmış ve orantılı" olduğunu savundu.

Dün açıklanan yeni tedbirlerin ulusal bir karantina anlamına gelmeyeceğini ifade eden Raab, halkın tedbirlere uymaması halinde ikinci bir ulusal karantinanın göz ardı edilmeyeceğini de bildirdi.

Raab, Başbakan Boris Johnson'un "tedbirleri alma konusunda askerden de destek almanın masada olduğu" şeklindeki açıklamasına muhalefetten gelen eleştirilere yönelik ise "İhtiyaç duyulursa polise yardım etmek için asker destek sağlayacak. Asker salgın döneminde, bireysel koruyucu ekipmanların taşınması için daha önce destek sağlamıştı." ifadelerini kullandı.

YENİ TEDBİRLER

Başbakan Johnson'ın dün açıkladığı, yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00'de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak kapalı spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor. Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR 

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede, dün 4 bin 926 Kovid-19 vakasına rastlanırken, son 139 günün en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER