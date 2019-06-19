İngiltere’de Avam Kamarası’nda yapılan ikinci turun galibi Boris Johnson oldu

İngiltere’de Başbakanlık süreci devam ediyor. Muhafazakarların parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki 313 milletvekilinin katıldığı liderlik yarışının ikinci tur oylaması dün yapıldı. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk turda aldığı 114 oyu 126’ya çıkararak ikinci turun galibi oldu. Jonhson’un oyunu 43’ten 46’ya çıkaran mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip etti. İkinci turda Çevre Bakanı Michael Gove 41, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart 37 ve İçişleri Bakanı Sajid Javid ise 33 oy aldı. Yalnızca 30 milletvekilinin desteğini alan ve 33 oyluk barajın altında kalan eski Brexit Bakanı Dominic Raab ise elendi.

Muhafazakar Parti'nin liderini belirlemek üzere gerçekleştirilen ilk tur oylamada eski Avam Kamarası Lideri Adrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ve David Cameron döneminde partinin grup başkan vekilliği görevini yürüten Mark Harper elenmiş, Sağlık Bakanı Matt Hancock da yarıştan çekilmişti.

Avam Kamarası'ndaki üçüncü tur oylamanın bugün yapılması bekleniyor. Oylama, en çok milletvekilinin oyunu alan 2 aday kalana dek sürecek. Partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olacak ismin 22 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

İHA