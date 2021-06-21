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21 Haziran 2021 Pazartesi 11:18:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 11:18:00

İngiltere Başbakanı Johnson söz dinlemedi: İstihbarat telefonuna el koydu

Kaynak: AA

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Devlet işlerini WhatsApp üzerinden yürütmemesi konusunda defalarca uyarılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson “söz dinlemeyince” cep telefonuna MI5 tarafından el konuldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın (57) kişisel telefon numarasının 15 yıl boyunca internette ulaşılabilir olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Johnson'ın önemli devlet kararlarıyla ilgili yetkililere WhatsApp'tan mesaj attığı belirlenmişti.

Başbakan Johnson'ın son olarak Sağlık Bakanı Matt Hancock ile koronavirüs salgını konusunda skandal yorumlar içeren mesajlarının basına sızması 'bardağı taşıran son damla' oldu.

Gazetenin, başkent Londra'nın Downing Sokağı'ndaki başbakanlık konutu 10 Numara'dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde şöyle denildi: "MI5 ajanları, Başbakan Johnson'ın WhatsApp'tan çok fazla devlet işi yürütme eğiliminde olması ve güvenlik nedeniyle cep telefonuna el koydu."

MI5 ajanlarının el koydukları Başbakan Boris Johnson'ın cep telefonunu yok edeceği düşünülüyor. Öte yandan Johnson'ın yeni cep telefonunda herhangi bir güvenlik koruması düzeneği olup olmadığı bilinmiyor.

Bu arada İngiltere'nin başbakanlık konutu 10 Numara da Johnson'ın telefonuna MI5 tarafından el konulduğunu doğruladı.

Etiketler : Boris Johnson İNGİLTERE TELEFON EK KOYMA
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