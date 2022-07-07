Boris Johnson'ın istifa edeceği duyuruldu

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07 Temmuz 2022 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 12:31:00

İngiltere Başbakanı Johnson'ın istifa edeceği açıklandı

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceği ve sonbaharda yapılacak parti başkanlığı seçimine kadar başbakan olarak devam edeceği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Johnson, bugün parti liderliğinden istifa edecek.

    Johnson'ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir liderlik yarışı başlayacak ve parti ekim ayında yeni liderini seçecek.

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de Johnson'ın bugün açıklama yapacağını belirtti.

    Johnson'ın gün içerisinde istifa kararını açıklaması bekleniyor.

    Bakanlar art arda istifa kararı aldı

    İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak 5 Temmuz'da art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

    Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

    Sağlık Bakanı'nın istifa kararından çok kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

    İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

    Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

    Johnson'ın siyasi geleceği sorgulanıyordu

    Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

    Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

    Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

    Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

    Etiketler : Muhafazakar Parti Johnson Sağlık Bakanı Sajid Javid İNGİLTERE
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