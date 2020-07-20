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20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:00:00

İngiltere 90 milyon doz koroanvirüs aşısı sipariş etti

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İngiliz hükümeti, Kovid-19 için geliştirilen ve henüz test aşaması olan aşılar için Alman ilaç şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 30 milyon doz için, Fransız ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaştı.

İngiliz hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada test sürecinin ikinci aşamasında olan ve Alman ilaç şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısından 30 milyon adet tedarik edilmesi için sipariş verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümetin ayrıca Fransız ilaç şirketi Valvena adlı ilaç firması tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısı için de 60 milyon adetlik bir anlaşma imzaladığı, henüz test aşamasında olan aşının başarılı olması durumunda 40 milyon adetlik bir ek bir alım daha yapılabileceği belirtildi.

Valneva’nın İskoçya’nın Livinston kentinde bir üretim tesisi mevcut.

Şirketin Kovid-19 aşısına ilişkin klinik testleri başarıyla tamamlaması durumunda, İskoçya’daki tesisin aşı üretim kapasitesinin 100 milyon adete kadar çıkarılması planlanıyor.

İngiliz gazetesi The Guardian, her iki potansiyel Kovid-19 aşısının etki şeklinin Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşıdan farklı olduğunu, İngiliz hükümetinin Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıdan daha önce 100 milyon adet sipariş verdiğini kaydetti.

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