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26 Kasım 2021 Cuma 00:31:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 00:32:00

İngiltere 6 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu

Kaynak: Reuters

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İngiltere, Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant nedeniyle 6 Afrika ülkesine uçuşları geçici olarak durdurdu.

Güney Afrika'da koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

İngiltere bu varyanta karşı yeni bir tedbir aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni bir koronavirüs varyantı konusundaki endişelerini ifade etmesinin ardından İngiltere'nin seyahat listesinde bir güncellemeye gittiğini ve kırmızı listeye 6 Afrika ülkesinin eklendiğini açıkladı.

Etiketler : ingiltere afrika veryant
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