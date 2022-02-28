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28 Şubat 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 10:30:00

İngilizler duyurdu: us Wagner grubuna Zelenskiy'i öldürme emri verildi

Kaynak: Haber 7

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Rus Wagner grubunun faaliyetlerini izleyen bir kaynağın İngiliz The Times gazetesine verdiği bilgiye göre; Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve hükümetten bazı isimlere suikast düzenlenmesi için 400'den fazla bir kuvvet Kiev'e gönderildi.

İngiliz The Times gazetesine bilgi veren bir kaynağa göre, Rus Wagner grubuna Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'yi öldürme emri verildi

50 BİN ASKERİN ÖLÜMÜNÜ GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz istihbaratı tarafından basına sızdırılan belgelere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardı. Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya'nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü.

Putin'in ayrıca, Rusya Sağlık Bakanlığına "tıbbi acil durum" için hazır olunması talimatı verildiği bildirildi. Söz konusu talimat, Moskova'nın mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı ve saldırılarını artırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

RUSYA, BU KADAR DİRENİŞ BEKLEMİYORMUŞ

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi de Moskova'nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını, Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini belirtti.

ZELENSKİ VE ÜST DÜZEY İSİMLER İÇİN SUİKAST TİMİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan İngiliz The Times gazetesinden yer alan bir başka haberde; Moskova'nın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve hükümetin önde gelen isimlerine suikast düzenlemek için, Wagner grubundan 400'den fazla bir kuvveti Kiev'e gönderdi.

Wagner'in faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times'a yaptığı açıklamada, 2.000 ila 4.000 paralı askerin ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini söyledi.

Bunların çoğu, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenski'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktı.

Söz konusu grubun, Zelenski ve hükümet yetkililerini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri ifade edildi.

Zelenski daha önce ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "bir numaralı hedef" olduğunu, Rus özel kuvvetlerinin kendisini öldürmek için ülkeye girdiğini dile getirmişti.

Ancak Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, yasaklı saatlerde sokakta görülen herkesin "düşman" olarak kabul edileceğinin belirtilmesi, Moskova'nın planlarını suya düşürdü. Bu kararla Ukrayna hükümeti, çok sayıda Rus sabotajcıyı yakaladı.

Etiketler : rusya ukrayna kiev Vladimir Zelenski
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