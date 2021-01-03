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03 Ocak 2021 Pazar 09:40:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 09:40:00

İngiliz The Guardian: Erdoğan 2021'in hikayesini yazacak

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünyada 2021 yılının “hikâyesini” belirleyecek 12 liderden biri olarak seçti. Libya ve Kafkasya'ya özel vurgu yapıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi 2021 yılı için ‘Liderler ve Etkileri’ temalı bir seçki hazırladı. Haberde, koronavirüsün 2021’i etkilemesinin yanı sıra dünya liderlerinin 2021 yılını nasıl etkileyeceğini yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise listede doğum gününü kutlayacağı şubat ayı içinde yer verildi. Türkiye’nin dış politikasına değinilen analizde, Türkiye; Libya, Balkanlar ve Kafkasya’ya daha çok müdahil olacak” değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca The Guardian, 20 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump’tan görevi teslim alacak Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik daha sert bir politika izleyebileceğini de ifade etti.

PUTİN VE MERKEL

Listede Erdoğan’ın dışında ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin lideri Şi Jingping, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Suriye rejim lideri Esad ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yer aldı. Haberde listedeki 12 liderin her birinin farklı ayda doğduğu ve o ay içinde değerlendirildiği görüldü.

Etiketler : ERDOĞAN PUTİN MERKEL The Guardian
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