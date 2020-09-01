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01 Eylül 2020 Salı 13:31:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 13:31:00

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi yük gemisiyle çarpıştı

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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

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