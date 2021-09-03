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03 Eylül 2021 Cuma 08:32:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 08:32:00

İngiliz bakanın röportajında dikkat çeken detay... ABD'ye imalı mesaj verdi

Kaynak: AA

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir dergiye verdiği röportajda, İngiltere'nin bir süper güç olmadığını belirtti. İngiliz basını, Wallace'ın Afganistan'daki işgali kastederek "Bir şeyi devam ettirmeye hazır olmayan bir süper güç, zaten bir süper güç de değildir." ifadesiyle ABD'yi kastettiğini öne sürdü.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, İngiltere'nin bir süper güç olmadığını belirttiği ve bununla ABD'nin de bir süper güç olmadığı imasında bulunduğu bildirildi.

Wallace, Spectator dergisine verdiği röportajda, halkın İngiltere'nin dünyadaki yerine gerçekçi şekilde bakma zamanının geldiğini kaydetti.

İngiltere'nin "50 yıldır hatta daha uzun bir süredir kitlesel bir ordu kuramadığını" kaydeden Wallace, "İngiltere'nin bir süper güç olmadığı çok açık ancak bir şeyi devam ettirmeye hazır olmayan bir süper güç, zaten bir süper güç de değildir. Kesinlikle küresel bir güç değil, sadece büyük bir güçtür." dedi.

Wallace ülkesinin hala elinde "yumuşaktan sert güce, ekonomik güce, bilimsel güce ve kültürel güce kadar" çok çeşitli araçlar olduğunu kaydetti.

ABD'YE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ MESAJ

İngiliz basını, Wallace'ın Afganistan'daki işgali kastederek "Bir şeyi devam ettirmeye hazır olmayan bir süper güç, zaten bir süper güç de değildir." ifadesiyle ABD'yi kastettiğini öne sürdü.

Guardian gazetesindeki haberde, konuya ilişkin olarak "Savunma Bakanı'na yakın kaynaklar, sözlerinin ABD'yi hedef aldığı şeklinde okunabileceğini kabul etti. İçeriden bir kişi, İngiliz Bakan'ın salt askeri gücün yanı sıra siyasi iradenin de önemini vurguladığını savundu." ifadesine yer verildi.

ABD, yaklaşık 20 yıldır sürdüğü Afganistan işgalini 31 Ağustos'ta sona erdirerek ülkeden çekilmiş, bu karar oluşturabileceği istikrarsızlık nedeniyle müttefikleri tarafından eleştirilmişti.

Etiketler : Ben Wallace Spectator dergisi İngiltere ABD
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