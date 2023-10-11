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11 Ekim 2023 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:26:00

İngiliz bakandan skandal sözler! "Filistin bayrağı sallamak yasal olmayabilir"

Kaynak: AA

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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtti.

Ülke medyasında yer alan habere göre Braverman, emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, kamu düzenine aykırı eylem ve sloganlara örnek göstererek polisin Hamas destekçisi ya da Yahudi vatandaşlara tehdit olabilecek eylemlere karşı yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanmaları gerektiğini söyledi.

"FİLİSTİN BAYRAĞI SALLAMAK YASAL OLMAYABİLİR"

Braverman, İsrail karşıtı eylemlerde kullanılan sembollerin bağlamına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı durumlarda meşru olan davranışlar, mesela Filistin bayrağı sallamak, terör eylemlerini yüceltme amacı taşıdığında yasal olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Braverman, agresif şekilde Filistin marşları söyleyip sembolleri sallamak ya da Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı mahallede konvoy yapmanın da bu kapsama girebileceğini kaydetti.

Etiketler : Filistin bayrağı terör eylemi özgürlük sloganı
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