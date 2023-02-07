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07 Şubat 2023 Salı 20:34:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 20:34:00

İngiliz arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Kaynak: AA

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İngiltere'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere göndermeyi taahhüt ettiği ekip ve arama köpekleri yola çıktı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ekibin en hızlı şekilde hazır hale geldiği ve depremzedelere destek vereceği kaydedildi.

Etiketler : İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kahramanmaraş İngiliz

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