  • BIST
    1584.98
  • Dolar
    7,5006
  • Euro
    8,9265
  • Altın
    418,3070
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akaryakıtta tavan fiyat kararı
Rehber güncellendi: İki doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı
Yerli seyir füzeleri artık daha güçlü!
FETO'nun çiftliğinde yiyen yiyene
İki yüzlü kebap şaşkınlığı
Sosyoloji mezunu avize üreticisi
Ekranlara dönüyor
Dizi değil reklamla döndü
Keşke 1960'larda yaşasam
Kalay ustalarına çırak yok
Atık yağlar sabuna dönüşüyor
9 yıldır süren kriz! Ara bulucu talebine ret
İmzalar atıldı! Türkiye dost ülke için inşa edecek
Türkiye ziyareti sırasında dikkat çeken açıklama
Biden'dan göçmenlere: Buraya gelmeyin!
Sağanak, kar ve fırtına alarmı...
Türküler unutulmasın diye yollarda
Oğlum için her şeyi yaptım
Evladım gibi sevmiştim
Evlilik kısmet işi
Üç yıl sonra raflarda!
Önce hayaller sonra avukatlık
'Akustik' basit anlamına gelmez
Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan
17 Mart 2021 Çarşamba 08:58:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 08:58:00

İmzalar atıldı! Türkiye dost ülke için inşa edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

TİKA'nın Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa etmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kuzey Makedonya'nın Plasnica Belediyesi arasında, TİKA tarafından inşa edilecek sağlık merkezine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Plasnica Belediye Başkanı Aliya Yaoski, Kuzey Makedonyalı milletvekili İsmail Yaoski, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önceliğinin buradaki insanların barış, huzur ve refah içinde yaşaması olduğunu belirterek "Ecdadımız gibi sizler de bugün bu topraklarda Türk kültürünü, Türklük şuurunu ve İslamiyet'i yaşatıyorsunuz. Sağ olun, var olun." dedi.

Buradaki halkın yaşam koşullarının her alanda daha ileriye taşınmasını amaçladıklarını vurgulayan Sekizkök, "Bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de elimizden gelen her türlü desteği esirgemeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Türkiye her koşul altında daima sizlerin yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Söğüt de bu bölgede ve Plasnica'da gerçekleştirilen projelerin TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, TİKA olarak Plasnica'daki hizmet binasının inşaat ve donanımı, Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nun kapsamlı tadilatı ve donanımı, Lisiçani bölgesindeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nun kapsamlı tadilat ve donanımı gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Kuzey Makedonya'daki soydaşların ekonomik refahını artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla tarım ve hayvancılık projelerin önemli olduğunun altını çizen Söğüt, TİKA tarafından inşa edilecek sağlık merkezi projesinin, özellikle salgın döneminde hayata geçirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Yaoski ise geçmişte de Plasnica'nın altyapısının iyileştirilmesi noktasında çaba gösteren TİKA'ya ve dünya lideri olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaoski, proje kapsamında halkın kaliteli sağlık hizmeti alması için modern ekipmanlarla donatılacak bir sağlık merkezi inşa edileceğini aktardı.

Yetkililer, imza töreninin ardından yerine yenisi inşa edilecek olan eski sağlık merkezini de ziyaret etti.

Etiketler : TİKA Kuzey Makedonya sağlık merkezi inşa edecek
Kolunu yaktı

Kolunu yaktı
Afrikalı çocukları sevindirdi

Afrikalı çocukları sevindirdi
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Para yok PR var!

Para yok PR var!
Koruma tutmadık

Koruma tutmadık
Sinema motivasyonu ödül

Sinema motivasyonu ödül
Yıldız mı Nesrin mi?

Yıldız mı Nesrin mi?
Reytingler işin karşılığını verdi

Reytingler işin karşılığını verdi
'İyi insan iyi müzik'

'İyi insan iyi müzik'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER