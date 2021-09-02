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02 Eylül 2021 Perşembe 12:47:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 12:47:00

İmzalar atıldı! Kazakistan Airbus A400M satın alacak

Kaynak: AA

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Kazakistan, Airbus A400M tipi iki askeri nakliye uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.

Kazakistan, Airbus A400M tipi iki askeri nakliye uçağı satın almak için anlaşma imzaladı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Beibut Atamkulov'un Airbus Başkan Yardımcısı Alberto Gutierrez ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede taraflar arasında Kazakistan Savunma Bakanlığının envanterine 2 adet A400M tipi uçağın siparişi için imza töreni düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Airbus A400M uzun menzilli askeri nakliye uçağı, askeri ve insani misyonlar çerçevesinde hava taşımacılığının yanı sıra acil durumlarda hızlı müdahale yapabilme kabiliyetine sahip." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilk uçağın 2024'te teslim alınacağı ve Kazakistan'ın söz konusu uçağı sipariş eden dünyadaki dokuzuncu ülke olduğu da aktarıldı.

Bunun yanı sıra görüşmede, Kazakistan'da kurulması planlanan Airbus'ın askeri ve sivil uçaklar için servis ve onarım merkezine yönelik hazırlık süreci de ele alındı.

Etiketler : Airbus A400M Kazakistan Kazakistan Savunma Bakanlığı
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