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19 Ekim 2021 Salı 21:33:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 21:33:00

IMF: Afganistan ekonomisi yüzde 30 daralabilir

Kaynak: AA

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Uluslararası Para Fonu, Afganistan ekonomisinin yüzde 30'a varan oranda daralabileceğini duyurdu. Fon'un yeni raporunda, Afganistan ekonomisinin ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu ve Orta Asya'ya ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkelerin koronavirüs şokundan çıktığına işaret edilen raporda, toparlanmanın ise düzensiz ve kırılgan olduğuna dikkati çekildi.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde GSYH'nin bu yıl yüzde 4,1 artmasının, Kafkasya ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

"YAŞAM STANDARTLARINDAKİ DÜŞÜŞ MİLYONLARI YOKSULLUĞA İTME TEHDİDİ TAŞIYOR"

Afganistan ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ülkede Taliban'ın iktidara geçmesinin ardından birçok şok yaşandığı aktarıldı. Raporda, ülkedeki "karmaşanın" bölgede önemli ekonomik ve güvenlikle ilgili etkilerinin olmasının beklendiği açıklandı.

Raporda, ülkede yaşananların insanların yerinden edilmesini körüklediği, bu durumun Afganistan'ın komşu ülkeleri, Türkiye ve Avrupa'da mülteci sayısında artışı tetikleyebileceği bilgisi verildi.

Raporda, Afganistan'a yapılan ihracatın kesintiye uğramasının bazı komşu ülkeler üzerinde makroekonomik ve sosyal bir etkiye sahip olabileceğine dikkati çekildi.

ÜRETİMDE YÜZDE 30 KÜÇÜLME İHTİMALİ

Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, söz konusu şokların, düşen ithalat, değer kaybeden para birimi ve artan enflasyon ile yüzde 30'a varan oranda üretimde küçülmeye neden olabileceği ifade edildi.

Raporda, yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüşün, ülkede milyonları yoksulluğa itme tehdidi taşıdığı ve insani bir krize yol açabileceği vurgulandı.

ASYA BÖLGESİNE İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan IMF, Asya ve Pasifik'e ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu da yayımladı.

Asya bölgesinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, yeni bir Kovid-19 dalgası, tedarik zinciri aksamaları ve enflasyon baskılarının görünüm üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu açıklandı.

Raporda, Asya bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 7,6'dan yüzde 6,5'e çekildiği bilgisi yer aldı.

Bölgenin öne çıkan ekonomilerinden Çin'in bu yıl yüzde 8 ve gelecek yıl yüzde 5,6 büyümesinin beklendiğine işaret edilen raporda, tekrarlanan COVID-19 salgını ve mali sıkılaşmanın tüketim üzerinde baskı oluşturması nedeniyle toparlanmanın dengesiz kalacağı ifade edildi.

Etiketler : Uluslararası Para Fonu Afganistan imf
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