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01 Haziran 2021 Salı 12:05:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 12:05:00

İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu

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Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu. 41 yaşındaki hastanın ateş belirtisiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, virüsün nasıl bulaştığına ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Çin'de ateş belirtisiyle hastaneye kaldırılan bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) bugün yaptığı açıklamada Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir kişinin, kuş gribinin H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası olduğunu bildirdi.

NHC söz konusu kişinin ateş belirtisi ve diğer semptomları gösterdikten sonra 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaya, 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konuldu. Ancak virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı.

Etiketler : çin kuş gribi h10n3
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