İlişkiler derinleşiyor! Bahreyn, Netanyahu'yu çok mutlu etmiş!
Kaynak: İHA
İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, imzalanan mutabakatla resmi olarak başladı. İsrail heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren tek bir aileyiz" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, 7 alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail ile Bahreyn arasında birçok alanı kapsayan 7 işbirliği anlaşması imzaladığımızı size bildirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
Netanyahu, 7 anlaşmanın ekonomik ve ticari işbirliği, sivil havacılık, Maliye Bakanlıkları arasında işbirliği, iletişim ve enformasyon alanında işbirliği, tarımsal işbirliği, diplomatik vize muafiyeti ve ticaret odalarımız arasında işbirliği alanların içerdiğini belirtti.
Dün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn’i ziyaret ederek bu 7 anlaşmayı imzalamıştı.
Öte yanda İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül’de Beyaz Saray’da imzalanmıştı.
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