İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun kurulması dolayısıyla teşekkür etti.

Aliyev, parlamentolar arası çalışma grubunun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacağını belirtti.