İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefonda görüştü
Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar telefonda görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Tatar, Azerbaycan Milli Meclisinde Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu'nun kurulması dolayısıyla teşekkür etti.
Aliyev, parlamentolar arası çalışma grubunun Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunacağını belirtti.
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