İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile görüştü. Aliyev'in Karabağ Nişanı takarak onurlandırdığı Bayraktar, "Büyük şeref ve onur duydum" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile birlikte ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında ağırladı.

Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk SİHA'ları belirleyici rol oynamıştı. Türkiye'nin savunma sanayisi tüm dünyaya parmak ısırtırken, birçok ülke İHA ve SİHA satın almak için sıraya girmişti.

SİHA'ların mimarı olan Selçuk Bayraktar, Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Bayraktar, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk" dedi.