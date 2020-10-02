Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor: Dağlık Karabağ'da adım adım zafere doğru

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan Ordusu'nun 27 Eylül'de başlattığı operasyon 5'inci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ eteklerinde şiddetli çatışmalar gerçekleşiyor. Sabah'ın haberine göre, Ermenistan Ordusu'na ağır kayıplar verdiren Azerbaycan Ordusu'nun ilk hedefi işgal altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirmek.

İşgal altındaki toprakları adım adım geri alan Azerbaycan ordusu, yeni başarılara imza atıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada birliklerin, Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği belirtildi. Bakanlık ayrıca, operasyonlarda Ermeni Ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Ermeni askeri birliklerinin lojistik destekte ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti. İşgalden kurtarılan bölgelerde ise mayın temizleme ve güvenlik denetim çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti. Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı şuana kadar, 200 tank ve zırhlı araç, 228 roket atar, 30 hava savunma sistemi, 6 kumanda merkezi, 5 cephane, 110 lojistik araç, 1 adet S-300 savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu.

BAHARLI HARABEYE DÖNDÜ

Ermenistan, Ağdam'a bağlı Baharlı Kasabası'ndaki sivilleri hedef aldı. Günlerdir top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıların ardından birçok bina kullanılamaz hale geldi, yüzlerce evin camı kırıldı, yollarda derin yarıklar oluştu. Saldırılarda birçok hayvan telef oldu. Ermenistan'ın saldırılarından geriye yarım kalmış yemekler, sahipsiz oyuncaklar hayalete dönen bir kent kaldı. Baharlı kasabasında çocuklarını ve eşlerini güvenli bölgelere gönderen bölge halkı evlerinin başında bekliyor. Top ve havan atışlarına rağmen evlerini terk etmeyen kasabalılar, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söylüyor. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan öz yurdu olduğunu söyleyen Zeynelov İsa, "Biz çıkmadık, buradayız. Kadınlarımızı çocuklarımızı gönderdik biz öz topraklarımızı bekliyoruz. Gerekirse de ölürüz" dedi. Rahim Gurbanov da "Biz devletimizin ordumuzun yanındayız. Öleceğiz yine gitmeyeceğiz. Karabağ bizimdir sonsuza kadar da bizim kalacak" diye konuştu.

BAŞKOMUTAN CEPHEDE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve 'Başkomutan'ı İlham Aliyev, dün askeri üniformayla cephe hattındaki askeri birlikleri ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

ERMENİ ASKERLERİ SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi. Ermenistan ordusunun Terter kentindeki sivilleri yeniden bombalamaya başladığı belirtildi. 1 sivil hayatını kaybetti. Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi. Ermenistan güçleri, cephe hattına yakın bölgelerde bulunan Terter, Naftalan, Ağdam şehirlerinde kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okulları, kreşleri ve evleri hedef alıyor. Ermenistan Ordusu'nun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini söyledi.