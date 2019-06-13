İklim değişikliği savaş çıkaracak

BİR MİLYAR İNSAN RİSKLİ BÖLGEDE

Ekonomi ve Barış Enstitüsü, korkutan bir rapor yayımladı. Her geçen gün etkisini artıran iklim değişikliği, 10 yıl içinde küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturacak. Azalan doğal kaynaklar, afetler ve kitlesel göçler, ülkeler arasında ihtilaflara neden olacak. Küresel ısınma sebebiyle yaklaşık bir milyar insanın yüksek riskli bölgelerde yaşadığı ifade edilen raporda, bu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının halihazırda çatışmaların ve sorunların devam ettiği ülkelerde bulunduğu vurgulandı.

SERA GAZI SALINIMI AZALTILMALI

Dünya Kaynakları Enstitüsü Genel Müdürü Manish Bapna, “İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı büyük bir tehdit. Buna karşı ivedilikle önlem alınmalı. Hükümetlerin ve devlet başkanlarının bu önlemler için bir araya gelip çözüm üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kömür, petrol ve otomobil kullanımıyla, ağaç kesmek gibi insan faaliyetleri, sera gazı emisyonları oranını artırıyor. Bu durum, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana kaynağı olarak gösteriliyor.