İkinci dalga paniği! Yeni rakamlar korkutmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 162 bin 932 test sonucunda 8 bin 804 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük vaka sayısı, salgın başladığı 21 Şubat'tan beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 381 bin 602'ye yükselirken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 99 bin 266, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 586 oldu.

İtalya'da yaz aylarında düşük seyreden can kaybı sayısı, düne göre iki kat yükselerek son 24 saatte 83 arttı ve 36 bin 372'ye çıktı. Günlük ölü sayısı, 5 Haziran'dan (85) bu yana ilk kez 80'i üzerinde kaydedildi. İyileşenlerin sayısı da 1899 artarak 245 bin 964 oldu.

MALTA'DAKİ DURUM

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Malta'da da bugün, salgın başından bu yana en çok günlük vakanın kaydedildiği gün oldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 112 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Aktif hasta sayısı ise adada ilk kez 1000'i geçerek 1009'a yükselirken, salgın başından beri 45 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İNGİLTERE

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kayb

edenlerin sayısı, son 24 saatte 138 artarak 43 bin 293'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 673 bin 622'ye yükseldi.

Bir günde 295 bin 690 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 26 milyon 301 bin 12 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 941 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 563'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 AŞAMALI KISITLAMALAR

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.