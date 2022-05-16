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16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00:00

İki ülkeyi açık açık tehdit etti

Kaynak: Star Gazetesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz" dedi. Üst düzey bir Rus diplomat, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının askeri gerilimi tırmandıracağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek" ifadesinde bulundu

Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. İki ülkenin NATO'ya girme halmesinin ardından Putin'den flaş açıklamalar geldi.

KARŞILIK VERECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında; "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem. NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz. NATO'nun küresel etkilerini arttırma planlarına karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus diplomat, iki ülkenin bu hamlesini 'Batı'da uzun vadeli sonuçları olacak son ciddi hata' olarak nitelendirdi.

Ryabkov, "Batı'daki, özellikle kuzey Avrupa'daki politikacılar tarafından, dünyada meydana gelen olaylar yanlış ve çarpıtılmış şekilde yansıtılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin NATO üyeliğiyle güçlendirilmeyeceği bizim için aşikar." dedi.

TEPKİMİZ SAHADAKİ DURUMA BAĞLI OLACAK

Rusya'nın NATO'dan artan bir askeri tehdide pratik tepkisinin sahadaki duruma bağlı olacağını belirten Ryabkov, iki İskandinav ülkesinin 'sağduyuyu feda etmeyi' ve NATO üyeliği arayışına girerek Avrupa'daki askeri gerilimi daha da tırmandırmak için bir adım atmayı seçtiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'teki milletvekillerinin, hükümetin politika değişikliğinin ardından, NATO üyeliğine başvurmak için oy kullanmaları bekleniyor. Her iki ülke de Soğuk Savaş boyunca ABD liderliğindeki askeri bloğun dışında kaldı, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle şimdi ittifaka katılmaları gerektiğini düşünüyorlar.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana NATO'nun sınırlarına doğuya doğru genişlemesinin ulusal güvenliği için kritik bir tehdit oluşturduğunu ileri sürüyor. Rus hükümeti, ittifakın Kiev'e ordusunu kurmak için yaptığı yardımın kırmızı çizgiyi aştığını ve Rusya'nın elini zorladığını iddia etti.

Rusya, 2014'te imzalanan Minsk anlaşmalarının şartlarını yerine getirmediğini iddia ederek, Donetsk ve Lugansk'taki Donbass cumhuriyetlerini tanıyarak 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırdı.

Kremlin o zamandan beri Ukrayna'nın kendisini resmen ABD liderliğindeki NATO askeri bloğuna asla katılmayacak tarafsız bir ülke olarak ilan etmesini talep etti. Kiev, Rus taarruzunun tamamen sebepsiz olduğu konusunda ısrar ediyor ve iki ayrılıkçı bölgeyi zorla geri almayı planladığı iddialarını reddediyor.

Etiketler : Sergey Ryabkov NATO askeri Rusya
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