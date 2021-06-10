  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TUSAŞ'tan büyük başarı: İlk kez listeye girdi
Başbakan Osmani'den zeytin dalı!
ABD'den 'roket kargo' adımı
ASELSAN'dan 'millileştirme' hamlesi! Türkiye'ye 150 milyon dolarlık katkı
Cumhurbaşkanı Tebbun: Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız
İki ülke arasında 'yanlış şiir' krizi!
Kayıp olarak aranıyorlardı... Tandıra gömülmüş halde bulundular
Tarihi görüşme öncesi ABD'den dikkat çeken açıklama
Afganistan'dan çekilen ABD'den yeni plan!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Geri duruş olmayacak
AK Parti'den 2 kanun teklifi! İcra ile çocuk teslimine son
Türkiye geneli için son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bebekteki göbek fıtığı doku hasarı yapabilir
Yazı fit geçirmek isteyenlere uyarı: Meyveyi ölçülü tüketin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Haziran
ÇOCUKLARDA SUSUZLUĞUN GETİRDİĞİ 3 HASTALIK
Meyve suları dişleri çürütebilir
Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı
ABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Putin'den NATO'ya net uyarı! ABD füzeleri ile ilgili dikkat çeken açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım
ABD, Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
İcra ve İflas Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
10 Haziran 2021 Perşembe 09:17:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 09:17:00

İki ülke arasında 'yanlış şiir' krizi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in yanlış okuduğu şiir Brezilyalıları kızdırdı. Fernandez, sosyal medya hesabından özür diledi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in bir şiiri karıştırıp, "Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geliyor ama biz Arjantinliler gemilerden geliyoruz, Avrupa'dan gelen gemilerden." şeklinde okuması Brezilyalıların tepkisine neden oldu.

Fernandez, resmi ziyaret için Arjantin'de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanyol iş adamlarının katıldığı bir etkinlikte, Nobel ödüllü Meksikalı şair Octavio Paz'ın bir şiirini yanlış okudu. Brezilyalıların tepkisine neden olan hata nedeniyle Fernandez, sosyal medya hesabından özür diledi.

Konuşmasında kendisini "Avrupa yanlısı" olarak niteleyen Fernandez, "Octavio Paz, şöyle yazmıştı: 'Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geldi ama biz Arjantinliler gemilerden geldik.' Avrupa'dan gelen gemilerdi ve bu şekilde toplumumuzu inşa ettik." dedi.

Fernandez'in işaret ettiği kısım, 1990 Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen Paz'ın şiirinde, "Meksikalılar Azteklerden, Perulular yerlilerden geliyor ve Arjantinliler de gemilerden." şeklinde geçiyor.

Arjantin Devlet Başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20. yüzyılda ülkesine yapılan göçü hatırlatarak, "Kimseyi incitmek istemedim, yine de her kim kırıldıysa şimdiden özür dilerim." ifadesini kullandı.

- "BATAN GEMİ ARJANTİN'İN GEMİSİDİR"

Fernandez'in hatasına sosyal medya kullanıcılarından, siyasilere kadar birçok Meksikalı, Arjantinli ve Brezilyalı tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yerli halk ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Orman!" yorumunu yaptı.

Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsonaro da "Arjantin Devlet Başkanı, kendi halkının gemilerle Avrupa'dan, Brezilyalıların da ormandan geldiğini söyledi. Brezilyayı oluşturan yerlilere ve Afrikalılara karşı ırkçı olduğunu söylemeyecek misiniz? Ancak ben şunu diyorum: batan gemi, Arjantin'in gemisidir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Fernandez'in sözlerinin, rock tarzı müzik yapan Littio Nebbia'nın "Gemilerden geldik" şarkısının sözleriyle uyuşması ve müzikle ilgilendiği bilinen Fernandez'in Nebbia ile uzun yıllardır tanışıklığı dikkati çekti.

Fernandez, 23 Nisan'da yaptığı bir konuşmasında da Nebbia'nın farklı bir şarkısından alıntı yapmıştı.

Etiketler : Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Brezilya Arjantin
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Makyajsızmış!

Makyajsızmış!
Patron korkusu

Patron korkusu
Kadınları yücelten bir dizi

Kadınları yücelten bir dizi
Ailenin isteği yerine getirildi

Ailenin isteği yerine getirildi
2.5 yıl sonra evlendi

2.5 yıl sonra evlendi
Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı

Ebru'nun hareketi Gülben'i kızdırdı
Sezon finalini iple çekiyor

Sezon finalini iple çekiyor
Gonca'ya bu kez rockçı sevgili

Gonca'ya bu kez rockçı sevgili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER