Türkiye gerilimde arabulucu olabilir

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15 Aralık 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 11:00:00

İki ülke arasında tansiyon düşmüyor! The Atlantic'ten çarpıcı analiz: Ankara, Ukrayna'da çözüm gücü olabilir

Kaynak: Akşam

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ABD'nin köklü yayın organı The Atlantic, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasındaki geriliminde arabulucu olabileceğinin ifade edildiği bir analiz yayımladı. Analizde, Ankara'nın bağımsız çizgisine vurgu yapıldı.

ABD'nin en köklü liberal yayın organlarından The Atlantic'te ABD ile Rusya arasında her gün büyüyen gerilime ilişkin olasılıkların masaya yatırıldığı çarpıcı bir analiz yayımlandı. Ülkelerin artık ABD'nin eski tek kutuplu süper güç rolüne değil, kendi çıkarlarına uygun davrandığı vurgulanan yazıda büyük güçlerin mücadelelerinin geri döndüğü ifade edildi. Analizde bağımsız ve özgür diplomasi yürüten Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD-Rusya krizinin çözümünde önemli rolü olduğuna da vurgu yapıldı.

ARTIK DÖNEM DEĞİŞTİ

Thomas Wright imzalı yazıda "Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etti, Suriye'ye müdahale etti, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti. Çin ise bir yandan Güney Çin Denizi'nde yapay adalar inşa ederken bir yandan da bazı alanlarda ABD'yi bile geride bırakan askeri teknolojik ilerlemeler kaydetti" ifadesiyle dönemin değiştiğine vurgu yapıldı. Yazıda Türkiye'ye de değinildi. Türkiye'nin yeni dönemdeki bağımsız diplomasisi şu sözlerle dile getirildi: "ABD'nin müttefikleri bile denge kuruyorlar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri gücünü ve zorlayıcı diplomasisini kullanıyor ve kendi çıkarlarına uyduğu zaman Rusya ile özgürce iş birliği kuruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de artık otomatik olarak kendilerini ABD'ye uydurmuyorlar."

Yazıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde dört büyük durumun oluşacağı belirtildi. Bunlar şöyle sıralandı: "NATO ile bağlantısız güçler her iki tarafın da yanında güçlü durmayacaklar, Rusya kendisine Ukrayna konusunda destek veren Çin'e borçlu olacak, Japonya ve Hindistan Çin'in böylesine güçlenmesinden büyük çekince duyacak. ABD ile Rusya arasındaki mücadele hızlanacak, dolayısıyla da ABD NATO üyesi olmayan müttefiklerine büyük bir baskı kurarak Rusya'yı izole etmeye çalışacak.

ÜÇ ÜLKE KİLİT KONUMDA

The Atlantic yazısında üç ülkenin kritik rol oynayacağı şu cümlelerle ifade edildi: "NATO liderleri dünyada kendileriyle eşdeğer ülkelere bu krizin kendilerini de ilgilendirdiğini hatırlatmalıdır. Rusya'nın dünyanın geri kalanıyla olan bağları Türkiye'den Erdoğan, Hindistan'dan Narendra Modi ve İsrail'den Naftali Bennett gibi liderlerin çözümde oynayacakları rolleri olduğu anlamına geliyor."

Etiketler : abd ukrayna rusya türkiye
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