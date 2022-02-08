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08 Şubat 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 14:04:00

İki ülke arasında Patriot krizi!

Kaynak: AA

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Çin'le gerilimi düşüremeyen Tayvan, ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alacak. ABD, Tayvan ile Patriot füzeleri için destek anlaşmasını onayladı

ABD, Tayvan ile füze savunma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan 100 milyon dolarlık destek anlaşmasını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın mevcut hava savunma füzelerini ve Tayvan'ın satın almakta olduğu gelişmiş ABD yapımı Patriot füzelerini korumasına yardımcı olmayı amaçlayan mühendislik ve bakım anlaşmasını duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, anlaşmanın onaylanması için ABD'ye teşekkürlerini ileten bir Twitter paylaşımında bulundu.

- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Etiketler : ABD TAYVAN ÇİN BM
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