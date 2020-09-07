Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy komadan çıktı

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07 Eylül 2020 Pazartesi 17:47:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 17:47:00

İki ülke arasında krize neden olan Rus muhalif lider komadan çıktı

Kaynak: AA

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Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumunun iyileştiği ve komadan çıktığı açıklandı.

Charite Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve komadan uyandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca takılan suni solunum cihazlarının kademeli olarak çıkarıldığı ve Navalnıy'ın konuşmalara tepki verdiği belirtildi.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

MERKEL'DEN RUSYA'YA AĞIR SUÇLAMA

Navalnı'yın zehirlendiğinin kesin olarak belirlenmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın susturulmaya çalışıldığını söylemişti.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullanarak Rusya'nın yanıtlaması gereken çok ciddi sorular olduğunu belirtmişti.

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