İki kişiye veba teşhisi kondu! Bölgede karantina ilan edildi

Moğolistan’ın batısında bulunan Khovd eyaletinde sincapgillerden olan marmot etini yiyen iki kişiye veba teşhisi konuldu. Moğolistan Sağlık Bakanlığı, vakaların veba teşhisinin laboratuvar test sonuçlarıyla doğrlandığını duyurdu.



Vebaya yakalanan şahısların biri 27 biri 17 yaşında iki kardeş olduğu bildirildi. Hastalar farklı hastanelerde tedavi altına alınırken birinde pnömonik veba gözlemlendi.Temaslı olduğu kişiler karantinaya alındı. Rusya’nın Moğolistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, vakaların tespit edilmesiyle birlikte ülkenin acil tedbirler aldığı belirtilerek endişeye mahal olmadığı söylendi.