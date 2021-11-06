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06 Kasım 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 14:30:00

İki İsrail subayını kaçırdıklarını iddia ettiler

Kaynak: AA

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Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan bir programın iddiasına göre, kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrailli subayı kaçırdığını ileri sürdü.

Al Jazeera'nın "Gizli olan daha büyük" isimli programına göre, Filistinli çevrelerce bilinmeyen "Hurriyye" isimli örgüt, iki subayı İsrail dışında gizli güvenlik görevleri yürütürken kaçırdığını iddia etti.

Program sırasında yayınlanan ve örgütün İsrailli 2 asker olduğunu belirttiği videoda, iki adamdan birinin kendini David Ben Rousey, ikinci arkadaşını ise David Perry olarak tanıttığı ve İsrailli olduklarını söylediği görülüyor.

Perry'nin Elad yerleşim birimi derneğinde gizli bir görev adamı olduğunu, Ben Rousey'in ise bir petrokimya uzmanı olduğunu ve iki ayrı operasyonda kaçırıldıklarını ifade eden örgüt, bu kişileri nerede kaçırdıklarıyla ilgili bilgi vermedi.

Kendisini Ben Rousey olarak tanıtan kişi, İngilizce konuştuğu videoda, "Yardım istiyoruz, görüyorsunuz, korkunç bir durumdayız, arkadaşım Perry'nin sağlığı kötü." dedi.

Kendisinin sağlığının kötü olduğunu dile getiren Perry, pasaport ve kimlik kartının fotoğrafının yayınlandığı başka bir videoda da kendisinin Kudüs'teki Ma'ale Adumim Yahudi yerleşim biriminden olduğunu söyledi.

Örgüt, kaçırdıkları bu iki kişinin kaderinin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Televizyonda yayınlanan programda söz konusu kişilerin ne zaman ve nerede kaçırıldıkları ve nerede tutulduklarına dair bilgi verilmedi.

Etiketler : israil subay örgüt huriyye
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