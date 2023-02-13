IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım

IKBY'de faaliyet yürüten insani yardım kuruluşları, depremzedelere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bahteveri, Hana ve İnsani Rabıta kurumlarının yardım kampanyasını yürüten Aso Hamit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 32 tır yardım gönderdiklerini söyledi.

Yardımların battaniye, soba, giysi, mama, süt ve diğer gıda ürünlerinden oluştuğunu aktaran Hamit, daha önce 3 gün süreceği açıklanan kampanyanın devam ettiğini belirtti.

IKBY genelinde 8 Şubat'ta başlayan kampanyaya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu kaydedilmişti.