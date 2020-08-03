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03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:01:00

IKBY Başkanı Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması

Kaynak: AA

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Musul'un Sincar ilçesinin yeniden inşasının hala sağlanmadığını belirterek, bölgenin isim vermeden terör örgütü PKK gibi yasa dışı silahlı grupların üssü haline geldiği imasında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidilerin çoğunlukta olduğu Musul'un Sincar ilçesinin yeniden inşasının hala sağlanmadığını belirterek, bölgenin isim vermeden terör örgütü PKK gibi yasa dışı silahlı grupların üssü haline geldiği imasında bulundu.

Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'de Sincar'daki Ezidilere düzenlediği saldırıların 6'ncı yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Saldırının acı dolu izlerinin henüz hafızalardan silinmediğini kaydeden Barzani, "Maalesef, Ezidi kardeşlerimizin yarası halen kanıyor ve binlercesi sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

Sincar ve çevresinin yeniden inşasının hala gerçekleşmediğine dikkati çeken Barzani, Sincar'da şu an istikrar ve yeniden yaşam atmosferinin bulunmadığına işaret etti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına imalı bir şekilde değinen IKBY Başkanı, "Şengal (Sincar), Ezidilerin acılarını göz önünde bulundurmadan siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.

3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenleyen DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

Peşmerge güçleri, Kasım 2015'de Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alabilmişti. Ardından Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanmış ve Peşmerge de çekilmek zorunda kalmıştı.

IKBY Meclisi, 3 Ağustos 2019'da, oy çokluğuyla 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" kabul etmişti.

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