VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Genç milliler dünya üçüncüsü oldu
ANKA-3'e 'tanker' görevi
Borsa haftaya rekorla başladı
Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama
İhracat rakamları açıklandı
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor
03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:15:00

İİT'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığın tekrar yaşanmaması için "toplu önlemler alma" çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınayarak, bu tür provokatif eylemlerin tekrar yaşanmaması için "toplu önlemler alma" çağrısında bulundu.

İİT, dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirdiği İİT Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının ardından sonuç bildirisi yayımladı.

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına yönelik yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı bildiride, İsveç makamlarının buna izin verilmesi ise üzüntüyle karşılandı.

İİT Genel Sekreteri'nden teşkilata üye ülkeler adına İsveç hükümetine bir mesaj göndermesi çağrısının yer aldığı bildiride, Genel Sekreter'den ayrıca Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstermek ve ifade özgürlüğü adı altında bu suçun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunmak üzere hem İsveç hem de Avrupa Birliği Komisyonu'na bir heyet gönderme konusunu değerlendirmesi talebinde bulundu.

İİT üyesi ülkelerin, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın diğer sembollerine yönelik saygısızca eylemlere karşı toplu çabalar sarf etmeleri çağrısının yapıldığı bildiride, ifade özgürlüğünü uygulamanın birtakım haklarla birlikte yükümlülükler de gerektirdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası topluma, ifade özgürlüğü adı altında Müslümanların kutsallarına yönelik provokatif eylem girişiminde bulunanları durdurma çağrısının yer aldığı bildiride, İslami sembollere karşı eylemlerin yapıldığı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarına da buna karşı hukuk yoluna başvurmaları istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 74. Oturumunda kabul edilen "İslamofobiyle Mücadele Eylem Planı"nın uygulanmasını hızlandırma çağrısının yapıldığı bildiride, İİT'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası toplantılarında İslamofobi'nin göstergesiyle mücadelesini sürdürmesi talebinde bulunuldu.

Bildiride ayrıca İİT Genel Sekreteri, İslami değerlere yönelik saygısızlıkların yapıldığı ülkeler ile İİT'nin diplomatik bağlarını yeniden gözden geçirmeye davet edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Etiketler : islam işbirliği teşkilatı kuranı kerim isveç
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Nişanladılar

Nişanladılar
Helallik istedi

Helallik istedi
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX