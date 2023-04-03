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İİT'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye "sorumluluk üstlenme" çağrısı
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03 Nisan 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 16:45:00

İİT'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye "sorumluluk üstlenme" çağrısı

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in saldırılarına son verilmesi ve Filistin halkına koruma sağlanması için Birleşmiş Milletlere (BM) "sorumluluk üstlenmesi" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik, Filistinlilerin ölümüyle sonuçlanan, saldırılarını sürdürmesi şiddetle kınandı.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumdan İsrail'in suçlarına son verilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için sorumluluk üstlenmesi istenilen açıklamada ayrıca, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarının sonuçlarından sorumlu olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin bugün Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Etiketler : iit israil filistin bm

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