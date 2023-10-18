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18 Ekim 2023 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 22:54:00

İİT'den İsrail saldırganlığına karşı 'meşru müdafaa' açıklaması

Kaynak: İHA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin'in İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını desteklediklerini açıkladı.

İİT tarafından yayınlanan bildiride, "Filistin'in hayatlarını, kutsallarını ve mallarını hedef alan İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz" denildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayınlandı. Filistin meselesinin tüm İslam alemi için önemli olduğu vurgulanan bildiride, "Filistin halkının devredilemez hakları olan özellikle kendi kaderini tayin etme, Filistinli mültecilerin geri dönüşünü, bağımsızlık ve 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının yanı sıra hayatlarını, kutsallarını ve mallarını hedef alan İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz" denildi.

GAZZE ŞERİDİ'NE UYGULANAN ABLUKANIN DERHAL KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Bildiride, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in bariz ve benzeri görülmemiş saldırganlığı ve yüzlerce masum sivilin ölümüne, binlercesinin yaralanmasına ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açan iğrenç katliamlar ışığında İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik barbar saldırısına derhal son verilmesi ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında sivillere yönelik benzeri görülmemiş saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı bildiride, sivilleri herhangi bir şekilde hedef alan saldırıların kesinlikle reddedildiği yeniden teyit edildi.

Tüm ülkelere, Gazze Şeridi'ne acil yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması için çağrıda bulunulan bildiride, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) bu konudaki çabalarının desteklendiği ifade edildi.

İSRAİL'İN HASTANEYE DÜZENLEDİĞİ SALDIRI "SAVAŞ SUÇU" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması ve toplu cezalandırma politikasının sürdürülmesinin gerçek bir felakete neden olacağı uyarısında bulunulan bildiride, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni hedef alarak yüzlerce masum hasta, yaralı ve yerinden edilmiş masum sivili öldürüp yaralamasının bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geldiği belirtilerek şiddetle kınandı.

BM'YE TEPKİ

Uluslararası topluma hızla harekete geçme ve İsrail'in Filistin halkına ve genel olarak insanlığa karşı işlediği savaş suçlarından sorumlu tutma çağrısında bulunulan bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarına karşı başarısız olduğu ve sorumluluklarını yerine getirmediği belirtildi.

Bildiride, üye devletlere İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları durdurmak için uygulanabilir ve etkili tüm diplomatik, yasal ve caydırıcı tedbirleri uygulaması yönünde çağrıda bulunuldu.

Etiketler : İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FİLİSTİN GAZZE İSRAİL
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