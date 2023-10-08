VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yayınlanmadan adı değişti
Çanakkale'de "çizgili yunus" heyecanı
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Bebek ‘aç kalmasın' derken kolik olabilir
Kalpten şefkat
İİT: İsrail'in uluslararası kararlara uymaması bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni
08 Ekim 2023 Pazar 07:08:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 07:08:00

İİT: İsrail'in uluslararası kararlara uymaması bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni

Kaynak: AA

ABONE OL

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ile Filistin tarafı arasındaki gerilime ilişkin, "İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmamasının bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırganlığının kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmaması, söz konusu ülkenin Filistin halkına, topraklarına, kutsallarına ve meşru haklarına yönelik suçlarını sürdürmesinin bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni" olduğu vurgulandı.

Olaylardan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması noktasında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.

EL-EZHER KURUMUNDAN DAYANIŞMA MESAJI

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerle dayanışma mesajı yayınladı.

Ezher Kurumunun Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Ezher, hayatını kaybeden masum Filistinliler için sessiz kalan dünyaya başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ezher'in Filistin halkının kararlı duruşunu selamladığı belirtilerek, "Ezher, Filistin halkının, siyonistlerin zulmü ve terörü ile uluslararası toplumun utanç verici sessizliği karşısında sağlam durmaları için Allah'a niyaz ediyor." denildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiğini duyurmuştu.

Etiketler : islam işbirliği teşkilatı israil gazze filistin hamas
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX