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22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:15:00

İİT: Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyoruz

Kaynak: AA

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Temsilciliği, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. Temsilciliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün, Danimarka'da kutsal Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Temsilciliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün, Danimarka'da kutsal Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "ifade özgürlüğü" adı altında bu tür İslam karşıtı eylemlerin sürekli savunulması ve bunlara karşı eylemsizliğin, bu konudaki cezasızlığı açıkça beslediği belirtildi.

Danimarka'ya uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 53'üncü Olağan Oturumu'nda geçen hafta dinsel nefrete karşı alınan kararı uygulama çağrısında bulunulan açıklamada, "İnsan Hakları Konseyinin açık talimatına rağmen seslerini yükseltmeyenler güvenirliliklerini hızla kaybediyor." değerlendirmesi yer aldı.

IRAK'IN KOPENHAG BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKILMIŞTI

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, dün, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

İNSAN HAKLARI KONSEYİNDE, KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR KINANMIŞTI

BM İnsan Hakları Konseyinin 53'üncü Olağan Oturumu'nda, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) çağrısıyla 12 Temmuz'da yapılan acil özel oturumda, İİT'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla ve saldırılarla ilgili karar tasarısı görüşülmüştü.

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve "dine yönelik nefret" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapıldığı tasarı, 47 üyeli Konseyin oyuna sunulmuş, kınama kararı 28 "evet" oyuna karşı 12 "hayır" oyuyla alınmıştı.

Batılı ülkelerin "hayır" oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınanmıştı.

Türkiye adına toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Papa da saldırıları kınadıklarını açıklamıştı.

Etiketler : Danimarka Kuran- Kerim İslam İşbirliği Teşkilatı
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