VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı
Pentagon: Askeri üslerde bekletilen Afgan mültecilerin yaklaşık yarısı çocuk
Bakan Koca: Bugünkü vefat sayımız 214
Vakalar arttı; Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı
Bitcoin rekor seviyede
Bakan Varank'tan Trabzon'a müjde
NATO: Rusya ile diyaloğa açığız
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti sona erdi
Konya'da 7 kişiyi öldüren sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet
ABD'de 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuk aşılanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon açıklaması
Bakanlık duyurdu: 7 bin 800 personel alınacak
İhanet anlaşmasına adım adım! Riyad listesini sundu
Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da FETÖ mesajı
Bakan Soylu'dan muhalefete sert tepki! ''Boynunun ölçüsünü alırsın''
İlk AKSUNGUR SİHA teslim edildi
İlk AKSUNGUR teslim edildi
Türkiye "dizginleyici" güç
Mavi Vatan'da SİDA gücü
Kılıçdaroğlu'na sert "18 Ekim" tepkisi
Dev projede yeni aşama tamamlandı!
Cumhuriyet tarihinde ilk gerçekleşti!
20 Ekim 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 17:30:00

İhanet anlaşmasına adım adım! Riyad listesini sundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail basını, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Prens Selman ile İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesini görüştüğünü yazdı. Bin Selman'ın konuyu hemen reddetmediği ifade edilirken, Suudi Arabistan tarafının Sullivan'a normalleşme için atılması gereken adımlardan oluşan bir liste verdiği kaydedildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini görüştüğü bildirildi.

Walla News sitesinde yer alan haberde, Sullivan'ın Bin Selman ile 27 Eylül'de Neom bölgesinde yaptığı görüşmede Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırılan haberde, Bin Selman'ın Sullivan'ın gündeme getirdiği konuyu hemen reddetmediği ifade edildi.

İsrail ile ilişikleri normalleştirmenin zaman alabileceğini dile getiren Suudi Arabistan tarafının Sullivan'a bunun için atılması gereken adımlardan oluşan bir liste verdiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir kaynak, Suudi Arabistanlı yetkililerin verdiği listede ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik maddelerin de yer aldığını aktardı.

Haberde, ABD yönetiminin uzun yıllardır Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini kademeli olarak normalleştirmesi için çaba gösterdiğine işaret edildi.

Veliaht Prens Bin Selman'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna açık olduğuna ancak babası Kral Selman bin Abdulaziz'in Suudi Arabistan'ın İsrail-Filistin meselesindeki geleneksel politikasını sürdürmekte ısrar ettiğine dikkati çekildi.

Etiketler : ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ABD Suudi Arabistan İsrail Jake Sullivan
Annelik provası

Annelik provası
Bakanlıktan sinemaya 65 milyonluk destek

Bakanlıktan sinemaya 65 milyonluk destek
Polonya'da prömiyer

Polonya'da prömiyer
6'ncı Harbiye çıkarması

6'ncı Harbiye çıkarması
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Evlilik yolunda ayrılık

Evlilik yolunda ayrılık
Derya diz çöktürdü

Derya diz çöktürdü
Ailemi rahat bırakın

Ailemi rahat bırakın
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER