İhanet anlaşmalarıyla ilgili böyle konuştu: Milyarlar akacak!

Netanyahu: BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapılan normalleşme anlaşmaları ile ilgili olarak, "BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak." açıklamasında bulundu.
Netanyahu, son günlerde yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail'e milyarların akacağını söyledi.
Normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv'den Washington'a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak." dedi.
Bir ay içinde iki barış anlaşmasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, bunun yeni çağ olduğunu belirterek, "Barış karşılığında barışı gerçekleştirmek için yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın diplomatik barışla ekonomik barışı birleştireceği, yatırım, iş birliği ve ortak projelerle milyarların ülkeye pompalanacağı belirtildi.
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